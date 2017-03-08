Tartışmasız lider!
Geride kalan 19 hafta sonunda tek yenilgi alan sarı-siyahlılar, zirvede rakipsiz kaldı Guidetti’nin öğrencileri istatistiklerde de fark yarattı, 18 galibiyetin 15’ini 3-0 kazandı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde bu sezon Vakıfbank fırtınası var... Geride kalan 19 haftada yalnızca tek yenilgi alan sarı-siyahlılar, rakiplerinin kabusu oldu. 18 galibiyetle zirveye kurulan Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, oynanan karşılaşmalarda 54 set alırken, rakiplerine sadece 7 set verdi. 18 maçın 15'inde rakiplerine set kaybetmeden salondan 3-0 üstün ayrılan Vakıfbank, iki kez 3-1'lik, bir de 3-2'lik galibiyetler elde etti. Sarı-siyahlılar normal sezondaki tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorla aldı.
4. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
Vakıfbank ile Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 4. şampiyonluğunu yaşamak isteyen antrenör Giovanni Guidetti, tüm takımın elinden geldiğini yaptığını söyledi. "Yöneticisinden oyuncusuna teknik heyetinden malzemecisine kadar herkes tek yürek" diyen İtalyan hoca, "Dünyanın sayılı takımlarının mücadele ettiği bir ligde mücadele ediyoruz. İşimiz kolay değil ama o kupayı bir kez daha istiyoruz" sözlerini sarfetti.
AVRUPA TİTRİYOR
Kadın voleybol takımlarımız Avrupa'da emin adımlarla yollarına devam ediyor. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde; Galatasaray ise CEV Kupası'nda sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda F.Bahçe ile Eczacıbaşı eşleşirken, Vakıfbank ile İsviçre ekibi Zürih'in rakibi oldu. İlk maçlar 21-23 Mart, rövanşlar 4-6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
ASLAN SAHNE ALIYOR
Galatasaray da CEV Kupası'nda bugün kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'yi konuk edecek. Burhan Felek'te oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mart'ta Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.
SPONSORLARLA BİRLİKTE SPORCU SAYISI DA ARTTI
Türkiye'deki lisanslı kadın sporcu sayısı 10 yılda yüzde 255 artarken, bu alanda zirveye voleybol çıktı. Son dönemde sponsorların da büyük ilgi gösterdiği kadın voleybolu, 120 bine ulaşan sporcu sayısıyla satrançla birlikte ilk sırayı aldı.
4. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
Vakıfbank ile Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 4. şampiyonluğunu yaşamak isteyen antrenör Giovanni Guidetti, tüm takımın elinden geldiğini yaptığını söyledi. "Yöneticisinden oyuncusuna teknik heyetinden malzemecisine kadar herkes tek yürek" diyen İtalyan hoca, "Dünyanın sayılı takımlarının mücadele ettiği bir ligde mücadele ediyoruz. İşimiz kolay değil ama o kupayı bir kez daha istiyoruz" sözlerini sarfetti.
AVRUPA TİTRİYOR
Kadın voleybol takımlarımız Avrupa'da emin adımlarla yollarına devam ediyor. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde; Galatasaray ise CEV Kupası'nda sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda F.Bahçe ile Eczacıbaşı eşleşirken, Vakıfbank ile İsviçre ekibi Zürih'in rakibi oldu. İlk maçlar 21-23 Mart, rövanşlar 4-6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
ASLAN SAHNE ALIYOR
Galatasaray da CEV Kupası'nda bugün kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'yi konuk edecek. Burhan Felek'te oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mart'ta Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.
SPONSORLARLA BİRLİKTE SPORCU SAYISI DA ARTTI
Türkiye'deki lisanslı kadın sporcu sayısı 10 yılda yüzde 255 artarken, bu alanda zirveye voleybol çıktı. Son dönemde sponsorların da büyük ilgi gösterdiği kadın voleybolu, 120 bine ulaşan sporcu sayısıyla satrançla birlikte ilk sırayı aldı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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