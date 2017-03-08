Eczacıbaşı Vitra iki kupaya da talip

Ligde son şampiyonluğunu 4 yıl önce elde eden Eczacıbaşı Vitra'dan iddialı sözler...

Takımın tecrübeli hocası Massimo Barbolini, mücadele ettikleri iki kulvarda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, "Hem Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.