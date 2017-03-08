Eczacıbaşı Vitra iki kupaya da talip
Ligde son şampiyonluğunu 4 yıl önce elde eden Eczacıbaşı Vitra'dan iddialı sözler...
Takımın tecrübeli hocası Massimo Barbolini, mücadele ettikleri iki kulvarda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, "Hem Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Eczacıbaşı Vitra iki kupaya da talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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