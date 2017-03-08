 Eczacıbaşı Vitra iki kupaya da talip – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    iki kupaya da talip

    Eczacıbaşı Vitra iki kupaya da talip

    Ligde son şampiyonluğunu 4 yıl önce elde eden 'dan iddialı sözler...

    Takımın tecrübeli hocası Massimo Barbolini, mücadele ettikleri iki kulvarda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, "Hem Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:10
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