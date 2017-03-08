 Derbi için geri sayım – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Derbi için geri sayım

    Derbi için geri sayım

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında tüm gözler Metro Enerji Spor Salonu'nda olacak.

    Zirve takipçisi Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray, 11 Mart'ta saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısındaki maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, her iki takım da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    KAPTANLAR İDDİALI
    kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarları önünde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "11 maçlık galibiyet serimizi bu maçta da sürdürmek istiyoruz" dedi. Galatasaray kaptanı Nihan Güneyligil ise, "Sıralamadaki konumumuz açısından önemli olan bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:07
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