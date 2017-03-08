Derbi için geri sayım
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında tüm gözler Metro Enerji Spor Salonu'nda olacak.
Zirve takipçisi Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray, 11 Mart'ta saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısındaki maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, her iki takım da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
KAPTANLAR İDDİALI
Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarları önünde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "11 maçlık galibiyet serimizi bu maçta da sürdürmek istiyoruz" dedi. Galatasaray kaptanı Nihan Güneyligil ise, "Sıralamadaki konumumuz açısından önemli olan bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
KAPTANLAR İDDİALI
Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarları önünde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "11 maçlık galibiyet serimizi bu maçta da sürdürmek istiyoruz" dedi. Galatasaray kaptanı Nihan Güneyligil ise, "Sıralamadaki konumumuz açısından önemli olan bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Derbi için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.