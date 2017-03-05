 Sarı Melekler coştu! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Sarı Melekler coştu!

    Sarı Melekler coştu!
    Kadınlar Voleybol Ligi'nin namağlup lideri 'a konuk olan Fenerbahçe, rakibine set vermedi. Sarı-lacivertliler, 3-0'lık sonuçla Vakıfbank'a ilk yenilgisini tattırdı. Diğer sonuçlar şöyle: G.Saray-İdmanocağı: 3-1, Halkbank- Çanakkale: 1-3, Bursa Bld.-Sarıyer: 3-0. Erkeklerde ise Arkas, Urfa'yı 3-0'la geçti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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