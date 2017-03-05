Sarı Melekler coştu!
Kadınlar Voleybol Ligi'nin namağlup lideri Vakıfbank'a konuk olan Fenerbahçe, rakibine set vermedi. Sarı-lacivertliler, 3-0'lık sonuçla Vakıfbank'a ilk yenilgisini tattırdı. Diğer sonuçlar şöyle: G.Saray-İdmanocağı: 3-1, Halkbank- Çanakkale: 1-3, Bursa Bld.-Sarıyer: 3-0. Erkeklerde ise Arkas, Urfa'yı 3-0'la geçti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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