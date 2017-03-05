 Derbi Fenerbahçe'nin – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Derbi Fenerbahçe'nin

    Derbi Fenerbahçe'nin

    Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

    Salon: GS Park

    Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

    Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Murathan Kısal, Lagumdzija, Halil Yücel, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Ünlü)

    Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, Sabit Karaağaç)

    Setler: 19-25, 25-21, 21-25, 16-25

    Süre: 108 dakika (25, 28, 28, 27)

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:39
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