Derbi Fenerbahçe'nin
Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Salon: GS Park
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Murathan Kısal, Lagumdzija, Halil Yücel, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Ünlü)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, Sabit Karaağaç)
Setler: 19-25, 25-21, 21-25, 16-25
Süre: 108 dakika (25, 28, 28, 27)
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:39
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