 Galatasaray filede kazandı – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Galatasaray filede kazandı

    Galatasaray filede kazandı

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, İdmanocağı'nı 3-1 yendi.

    Salon: GS Park

    Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

    Galatasaray: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneygil, Aslı Kalaç, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

    İdmanocağı: Sanchez, Kübra Kegan, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowranska (Ayça İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Matienko, Fatma Beyaz)

    Setler: 25-17, 25-21, 18-25, 25-21

    Süre: 104 dakika (25, 27, 25, 27)

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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