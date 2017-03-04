Galatasaray filede kazandı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, İdmanocağı'nı 3-1 yendi.
Salon: GS Park
Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneygil, Aslı Kalaç, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
İdmanocağı: Sanchez, Kübra Kegan, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowranska (Ayça İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Matienko, Fatma Beyaz)
Setler: 25-17, 25-21, 18-25, 25-21
Süre: 104 dakika (25, 27, 25, 27)
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:51
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
forzabjk Ne oldu tırstınız mı, önceden olsa formasını alırsınız derdiniz :)))))
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 29
Yorum
forzabjk Bizce de asıl derbi aranızda çünkü bize rakip olamazsınız :)))))
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
karakartal tabi canım aziz çıkıp istesek q7'yi alırdık almadık deyince problem yok biz kiralık oyuncuya talip olunca gurursuz oluyoruz geç o işleri :)
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