Fenerbahçe set vermedi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Erol Akbulut
VakıfBank: Naz Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Kimberly, Melis Gürkaynak, Cansu Çetin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)
Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Polen Uslupehlivan, Tom Kom)
Setler: 18-25, 24-26, 23-25
Süre: 97 dakika (28, 34, 35)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yendi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:56
- Sneijder'in yerine Josue
Toplam 5
Yorum
Drogba Emre colaga hak ettiği ücret verilseydi ne josue olurdu nede sniejder yok diye kara kara düşümezdik levent nazifogluna ders olsun
- Sneijder depremi!
Toplam 34
Yorum
Fırat Eğer bu haber doğruysa yollayın gitsin. Her hafta Sneijder'in zırvalıklarıyla şımarıklıklarıyla uğraşamayız. Kimse Galatasaray'dan yada başka bir takımdan üstün değil. Gerekirse orta sıralarda olalım ama büyüklüğümüz bizde kalsın. Bunlara taviz vere vere bugünlere geldik zaten.
- Jeremain Lens bombası
Toplam 45
Yorum
rüyasında rüyasında alır.. :D lens gitmez heves etmeyin
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