 Fenerbahçe set vermedi – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe set vermedi

    Fenerbahçe set vermedi

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yendi.

    Salon: VakıfBank Spor Sarayı

    Hakemler: Erdal Akıncı, Erol Akbulut

    VakıfBank: Naz Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Kimberly, Melis Gürkaynak, Cansu Çetin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

    Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Polen Uslupehlivan, Tom Kom)

    Setler: 18-25, 24-26, 23-25

    Süre: 97 dakika (28, 34, 35)

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yendi.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:56
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