 VakıfBank yenilgisiz çeyrek finale – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    yenilgisiz çeyrek finale

    VakıfBank yenilgisiz çeyrek finale

    Voleybol Kadınlar D Grubu 6. ve son hafta maçında , deplasmanda Rusya'nın takımını 3-1 yendi.

    Grupta oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan , 5. maçlar sonunda lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.

    Sarı-siyahlıların play-off turundaki rakibi, 3 Mart Cuma günü Lüksemburg'daki kura çekimiyle belli olacak.


    Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg

    Hakemler: Roberto Boris (İtalya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

    Uralochka NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Sharshakova (Karpol, Safonova, Bochkareva)

    VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Özgenur Yurtdagülen, Melis Durul, Kimberly, Cansu Çetin)

    Setler: 19-25, 27-25, 20-25, 18-25

    Süre: 107 dakika (25, 32, 25, 25)

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:38
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