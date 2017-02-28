VakıfBank yenilgisiz çeyrek finale
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını 3-1 yendi.
Grupta oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan VakıfBank, 5. maçlar sonunda lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.
Sarı-siyahlıların play-off turundaki rakibi, 3 Mart Cuma günü Lüksemburg'daki kura çekimiyle belli olacak.
Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg
Hakemler: Roberto Boris (İtalya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Uralochka NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Sharshakova (Karpol, Safonova, Bochkareva)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Özgenur Yurtdagülen, Melis Durul, Kimberly, Cansu Çetin)
Setler: 19-25, 27-25, 20-25, 18-25
Süre: 107 dakika (25, 32, 25, 25)
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:38
- G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza
Toplam 35
Yorum
FUTBOL USA DURSUN TARAFTARI KANDIRIYO BU CIKISLARLA, AZIZ YILDIRIM TFF'YE BIZE PAZAETESI MAC VERMEYIN DEDI TFF HEMEN OKEYLEDI, DURSUN TELALIK YAPTI.
- Lukas Podolski bugün gidiyor
Toplam 43
Yorum
kiremithane dinamodan biz mi 6 yedik liverpoldan biz mi (8) yedik oraya 4 4 4 yazmışsın yazacak çok şey varda nese senin seviyene inmeyeyim
- G.Saray’ın defansında istikrar yok
Toplam 16
Yorum
karabeyaz verin brumayi besiktasa, geri kalanlarlada tursu kurun :))))))))
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