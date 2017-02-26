Voleybolda derbi günü

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: 16.00: Afyon Belediye-Fenerbahçe, İstanbul Belediye-Tokat Plevne Belediye.



ZİRAAT SET VERMEDİ

Efeler Voleybol Ligi'nde dün 3 maç oynandı. Sahasında Urfa'yı konuk eden Ziraat Bankası, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Arkas-İnegöl Bld.: 3-1, M.Piyango-Halkbank: 3-1.