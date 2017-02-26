 Voleybolda derbi günü – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Voleybolda derbi günü

    Voleybolda derbi günü

    'nin 17. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. , saat 16.30'da 'da 'yı ağırlayacak.

    Bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: 16.00: Afyon Belediye-Fenerbahçe, İstanbul Belediye-Tokat Plevne Belediye.

    ZİRAAT SET VERMEDİ
    Efeler Voleybol Ligi'nde dün 3 maç oynandı. Sahasında Urfa'yı konuk eden Ziraat Bankası, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Arkas-İnegöl Bld.: 3-1, M.Piyango-Halkbank: 3-1.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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