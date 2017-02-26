Voleybolda derbi günü
Erkekler Voleybol Ligi'nin 17. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, saat 16.30'da Akatlar Arena'da Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.
Bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: 16.00: Afyon Belediye-Fenerbahçe, İstanbul Belediye-Tokat Plevne Belediye.
ZİRAAT SET VERMEDİ
Efeler Voleybol Ligi'nde dün 3 maç oynandı. Sahasında Urfa'yı konuk eden Ziraat Bankası, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Arkas-İnegöl Bld.: 3-1, M.Piyango-Halkbank: 3-1.
ZİRAAT SET VERMEDİ
Efeler Voleybol Ligi'nde dün 3 maç oynandı. Sahasında Urfa'yı konuk eden Ziraat Bankası, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Arkas-İnegöl Bld.: 3-1, M.Piyango-Halkbank: 3-1.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Voleybolda derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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