Olaylı derbi Kara Kartal’ın!

Beşiktaş, bu sonuçla 5. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 9. kez mağlup oldu.



Karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı takım aleyhine kötü tezahüratta bulundu. Maçın başhakemi, bu nedenle uyarı anonsu yaptırdı. Mücadelenin ikinci setinde sarı-kırmızılı takımın 6-5 önde olduğu dakikalarda Beşiktaşlı taraftarların küfürlü tezahüratlarının sürmesi sonrası hakem, ikinci kez uyarı anonsu yapılması talebinde bulundu. Emniyet güçlerinin, küfür eden taraftar grubunu salondan çıkarmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Gergin bir ortamda geçen ve 71 dakika süren ikinci seti Beşiktaş, 25-18 kazandı.





Salon: Beşiktaş Akatlar Arena



Hakemler: Ebru Ayata, Ramazan Çevik



Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz)



Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Halil Yücel)



Setler: 25-22, 25-18, 24-26, 25-23



Süre: 158 dakika (29, 71, 30, 28)