Olaylı derbi Kara Kartal’ın!
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Beşiktaş, bu sonuçla 5. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 9. kez mağlup oldu.
Karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı takım aleyhine kötü tezahüratta bulundu. Maçın başhakemi, bu nedenle uyarı anonsu yaptırdı. Mücadelenin ikinci setinde sarı-kırmızılı takımın 6-5 önde olduğu dakikalarda Beşiktaşlı taraftarların küfürlü tezahüratlarının sürmesi sonrası hakem, ikinci kez uyarı anonsu yapılması talebinde bulundu. Emniyet güçlerinin, küfür eden taraftar grubunu salondan çıkarmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Gergin bir ortamda geçen ve 71 dakika süren ikinci seti Beşiktaş, 25-18 kazandı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Ebru Ayata, Ramazan Çevik
Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz)
Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Halil Yücel)
Setler: 25-22, 25-18, 24-26, 25-23
Süre: 158 dakika (29, 71, 30, 28)
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
- Voleybolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
pastırmacı Galata voleybolda ,basketbolda yenildi demek ki futbolda yenecek.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
kovun gitsin bu advo bir sinsilik peşinde gibime geliyor bence fbyi hiç sevmiyor daha fazla zarar vermeden kovulması kulübün yararına.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
bye bye advo advodan fbye fayda yok.yeni hocayı getirin gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlasınki ligi takımı tanımıyordum hikayesi dinlemeyelim
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