 Derbi Vakıf’ın – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Derbi Vakıf’ın

    Derbi Vakıf’ın

    Filede kadınlarda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği zorlu maçta , Eczacıbaşı’nı yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi.

    2017 'nde D Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, bir kez daha karşı karşıya geldi. Vakıf- Bank Spor Sarayı'nda, oynanan maçtan 25-21, 25-14, 21-25 ve 25- 15'lik setlerle 3-1 galip ayrılan oldu. D Grubu'nda; Vakıf- Bank 14 puanla birinci, 10 puanla ikinci sırada.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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