Derbi Vakıf’ın
Filede kadınlarda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği zorlu maçta VakıfBank, Eczacıbaşı’nı yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi.
2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, bir kez daha karşı karşıya geldi. Vakıf- Bank Spor Sarayı'nda, oynanan maçtan 25-21, 25-14, 21-25 ve 25- 15'lik setlerle 3-1 galip ayrılan VakıfBank oldu. D Grubu'nda; Vakıf- Bank 14 puanla birinci, Eczacıbaşı VitrA 10 puanla ikinci sırada.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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