 Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

    Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

    Voleybol Efeler Ligi'nde 16. haftanın derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve averajla liderliği ele geçirdi.

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 12. kez yenildi.

    Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da aynı skorla kazanmıştı.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Bülent Bozkurt, Esat Danzili

    Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Moalla)

    Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgın, Çağlar Aksoylu)

    Setler: 27-25, 25-23, 21-25, 25-15

    Süre: 112 dakika (31, 30, 27, 24)

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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