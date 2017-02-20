Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
Voleybol Efeler Ligi'nde 16. haftanın derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve averajla liderliği ele geçirdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 12. kez yenildi.
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da aynı skorla kazanmıştı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bülent Bozkurt, Esat Danzili
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Moalla)
Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgın, Çağlar Aksoylu)
Setler: 27-25, 25-23, 21-25, 25-15
Süre: 112 dakika (31, 30, 27, 24)
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:36
- İlk maçta farkını ortaya koydu
Toplam 7
Yorum
admir Bencede Tudor umut verdi.
- Korkuluk!
Toplam 59
Yorum
sütçü Fener Karabükle berabere kaldı ,Beşiktaş maçı sonucu neydi ? Fener Krasnodor'a 1-0 yenildi ,Beşiktaş Dinomo Kiev maçı kaç kaçtı ?
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 96
Yorum
jose sen maç izlemiyon heralde dekoder eski
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