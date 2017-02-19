 Vakıf set vermedi: 3-0 – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Vakıf set vermedi: 3-0

    Vakıf set vermedi: 3-0
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün oynanan 17. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: Halkbank-İdmanocağı: 3-1, -Eczacıbaşı VitrA: 3-0, Seramiksan- Sarıyer Belediye: 3-1, Bursa BB-Nilüfer Belediyespor: 3-1.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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