Rakipsiz Vakıfbank
KADINLAR Voleybol Ligi'nin namağlup lideri Vakıfbank rakiplerini bir bir deviriyor. Sarı-siyahlılar Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İdmanocağı-Çanakkale Belediyespor: 3-1, Sarıyer-Galatasaray: 0-3, Nilüfer Belediyespor - Seramiksan: 2-3, Fenerbahçe-Bursa BB: 3-0, Eczacıbaşı- Halkbank: 3-1.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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