Rakipsiz Vakıfbank

KADINLAR Voleybol Ligi'nin namağlup lideri Vakıfbank rakiplerini bir bir deviriyor. Sarı-siyahlılar Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İdmanocağı-Çanakkale Belediyespor: 3-1, Sarıyer-Galatasaray: 0-3, Nilüfer Belediyespor - Seramiksan: 2-3, Fenerbahçe-Bursa BB: 3-0, Eczacıbaşı- Halkbank: 3-1.