 Rakipsiz Vakıfbank – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Rakipsiz Vakıfbank

    Rakipsiz Vakıfbank
    KADINLAR Voleybol Ligi'nin namağlup lideri Vakıfbank rakiplerini bir bir deviriyor. Sarı-siyahlılar Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İdmanocağı-Çanakkale Belediyespor: 3-1, Sarıyer-Galatasaray: 0-3, Nilüfer Belediyespor - Seramiksan: 2-3, Fenerbahçe-Bursa BB: 3-0, Eczacıbaşı- Halkbank: 3-1.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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