Kanarya rakipsiz
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag'ı 71-63 yendi. Ekibimiz grubu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Diğer maçta AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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