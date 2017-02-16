 Kanarya rakipsiz – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Kanarya rakipsiz

    Kanarya rakipsiz
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag'ı 71-63 yendi. Ekibimiz grubu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Diğer maçta AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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