Arkas turladı : 3-2
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup etti ve 12'li play-off turuna kalmayı garantiledi. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul BB, A Grubu'nda Rus D. Moskova'ya deplasmanda 3-0 yenildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Arkas turladı : 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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