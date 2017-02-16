 Arkas turladı : 3-2 – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Arkas turladı : 3-2

    Arkas turladı : 3-2
    Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup etti ve 12'li play-off turuna kalmayı garantiledi. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul BB, A Grubu'nda Rus D. Moskova'ya deplasmanda 3-0 yenildi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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