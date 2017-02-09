 Süper Eczacıbaşı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Süper

    Süper Eczacıbaşı
    Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı, 'u 3-1 yenerek grupta avantaj sağladı. İlk iki seti alan temsilcimiz, üçüncü seti kaybetse de, dördüncü sette Boskovic önderliğinde güçlü rakibine şans vermedi. D Grubu'nda 10 puana ulaşan Eczacı, 22 Şubat'ta Türk derbisinde liderlik için VakıfBank'a konuk olacak.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:56
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