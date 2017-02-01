 Filede Avrupa mesa – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Filede Avrupa mesa

    Filede Avrupa mesa

    Arkas, Halkbank, İstanbul BB ’nde, Ziraat Bankası ise Challenge Kupası’nda parkeye çıkıyor.

    Voleybolda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Arkas, Halkbank, İstanbul BB ve Ziraat Bankası bugün parkeye çıkacak. İstanbul BB, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında 18.00'de Belçika'dan Noliko Maaseik'i ağırlayacak. Arkas da aynı kupanın C Grubu'nda 19.30'da Fransa'dan Paris Volley ile karşılaşacak. Halkbank, 22.30'da E Grubu'nda Belçika'dan Roeselare'ye konuk olacak. Ziraat Bankası ise Challenge Kupası 8'li Final rövanşında saat 18.00'de Bosna ekibi Brcko ile karşılaşacak.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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