Filede Avrupa mesa
Arkas, Halkbank, İstanbul BB CEV Şampiyonlar Ligi’nde, Ziraat Bankası ise Challenge Kupası’nda parkeye çıkıyor.
Voleybolda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Arkas, Halkbank, İstanbul BB ve Ziraat Bankası bugün parkeye çıkacak. İstanbul BB, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında 18.00'de Belçika'dan Noliko Maaseik'i ağırlayacak. Arkas da aynı kupanın C Grubu'nda 19.30'da Fransa'dan Paris Volley ile karşılaşacak. Halkbank, 22.30'da E Grubu'nda Belçika'dan Roeselare'ye konuk olacak. Ziraat Bankası ise Challenge Kupası 8'li Final rövanşında saat 18.00'de Bosna ekibi Brcko ile karşılaşacak.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Filede Avrupa mesa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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