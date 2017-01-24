 Eczacıbaşı Rusya'dan galibiyetle döndü – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Eczacıbaşı Rusya'dan galibiyetle döndü

    Eczacıbaşı Rusya'dan galibiyetle döndü

    D Grubu 3. hafta maçında , deplasmanda Rusya'nın ekibini 3-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla , gruptaki 2. galibiyetini aldı. ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

    Salon: DIVS Uralochka

    Hakemler: Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti), Wim Cambre (Belçika)

    Uralochka-NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova (Karpol, Safonova)

    Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz)

    Setler: 11-25, 24-26, 24-26

    Süre: 76 dakika (21, 28, 27)

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:26
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