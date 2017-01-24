Eczacıbaşı Rusya'dan galibiyetle döndü
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibini 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Uralochka-NTMK ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: DIVS Uralochka
Hakemler: Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti), Wim Cambre (Belçika)
Uralochka-NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova (Karpol, Safonova)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz)
Setler: 11-25, 24-26, 24-26
Süre: 76 dakika (21, 28, 27)
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:26
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 28
Yorum
hattrick Beşiktaş sayfalarının tadını bozacak tek haber bu .
- Matej Mitroviç siftah yaptı
Toplam 6
Yorum
hattrick Yavaş yavaş takımın onbirine kalıcı olmak üzere geliyor .
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 11
Yorum
İyi transfer Ts gümbür gümbür geliyor..
Eczacıbaşı Rusya'dan galibiyetle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.