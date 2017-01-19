Ezberleteceğiz

“Ben şanslı bir antrenörüm. Çünkü hep çok iyi takımları çalıştırdım” diyen İtalyan teknik adam “Dünyayı korkutan bir takım oluşturmak istiyorum, Türkiye’nin adını dünya ezberleyecek”dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen İtalyan antrenör Guidetti açıklamaları ile umut verdi. Guidetti, "Bir çok genç oyuncu, şu an büyük kulüplerde kenarda. İlk etapta, takımlarında oynayan, sahaya çıkan genç oyuncuları milli takıma çağıracağım. Olimpiyatlarda madalya şansımız yüksek. Olimpiyat elemelerini geçmek, olimpiyat madalyası kazanmaktan daha zordur. Türkiye bunu başardı" dedi.



SAHADA TEK KURALIM VAR

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan İtalyan antrenör, "Ben şanslı bir antrenörüm çünkü hep çok iyi takımları ve sporcuları çalıştırdım. Sahada tek kuralım var; yüzde yüz antrenman, yüzde yüz oyun. Bunu dışındaki hiçbir şey umurumda değil. Tüm dünyanın korktuğu bir takım oluşturmak istiyorum. Türkiye'nin adını voleybolda herkes ezberleyecek" açıklamasını yaptı.