Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe
Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley final maçında VakıfBank ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı oyuncuları kupa töreni öncesi yaşadıkları sevinci aktardı.
Galibiyeti Fenerbahçelilere armağan eden Şeyma Ercan, "Gerçekten inanılmaz bir organizasyondu zaten, VakıfBank da çok güçlü bir rakipti. İnanılmaz mutluyuz şampiyon olduğumuz için çünkü bu maçta yüreğimizi ortaya koyduk. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun" diye konuştu.
Takım Kaptanı Eda Dündar Erdem ise, "Çok mutluyuz, aslına bakılırsa çok yoğun çalışıyoruz, inişli çıkışlı bir maç olabilirdi diye ama ilk setten itibaren güzel oyun ortaya koyduk, iyi servis attık. Arkadaşlarımı kutluyorum, camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.
VakıfBank'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Polen Uslupehlivan da, "Çok zor başladı açıkçası, VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü finale zor yollardan geldik, Eczacıbaşı'nı yendik. Bu 3'üncü kupa oldu, bütün taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Ayrıca maçta en iyi oyuncu ödülünü ise Dicle Nur Babat ve takım kaptanı Eda Dündar aldı.
Takım Kaptanı Eda Dündar Erdem ise, "Çok mutluyuz, aslına bakılırsa çok yoğun çalışıyoruz, inişli çıkışlı bir maç olabilirdi diye ama ilk setten itibaren güzel oyun ortaya koyduk, iyi servis attık. Arkadaşlarımı kutluyorum, camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.
VakıfBank'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Polen Uslupehlivan da, "Çok zor başladı açıkçası, VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü finale zor yollardan geldik, Eczacıbaşı'nı yendik. Bu 3'üncü kupa oldu, bütün taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Ayrıca maçta en iyi oyuncu ödülünü ise Dicle Nur Babat ve takım kaptanı Eda Dündar aldı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 85
Yorum
beşiktaşlı Dün osmanlı beşiktaş maçında tolgayın penaltısı verilmedi. Bizi kimsenin kayırdığı yok yani. yaygara yapmayın yeter artık.
- Cacares yarın İstanbul'da
Toplam 12
Yorum
xx gs ancak cavandayı alır hahahah
- ''Yenemezsek geçmiş olsun!''
Toplam 15
Yorum
koyulacivert Lütfen bu sene bırak, Yaşın geldı,çabuk değilsin.1 kurtarıyorsan 3 hata yapıyorsun.
Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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