Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley final maçında VakıfBank ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı oyuncuları kupa töreni öncesi yaşadıkları sevinci aktardı.

Galibiyeti Fenerbahçelilere armağan eden Şeyma Ercan, "Gerçekten inanılmaz bir organizasyondu zaten, VakıfBank da çok güçlü bir rakipti. İnanılmaz mutluyuz şampiyon olduğumuz için çünkü bu maçta yüreğimizi ortaya koyduk. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun" diye konuştu.

Takım Kaptanı Eda Dündar Erdem ise, "Çok mutluyuz, aslına bakılırsa çok yoğun çalışıyoruz, inişli çıkışlı bir maç olabilirdi diye ama ilk setten itibaren güzel oyun ortaya koyduk, iyi servis attık. Arkadaşlarımı kutluyorum, camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.



VakıfBank'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Polen Uslupehlivan da, "Çok zor başladı açıkçası, VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü finale zor yollardan geldik, Eczacıbaşı'nı yendik. Bu 3'üncü kupa oldu, bütün taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca maçta en iyi oyuncu ödülünü ise Dicle Nur Babat ve takım kaptanı Eda Dündar aldı.