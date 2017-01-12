Şampiyon Fenerbahçe
Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Turnuvanın en değerli oyuncusu ise sarı-lacivertli takımdan Metin Toy seçildi.
Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Halkbank, madalyalarını Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç'ten alırken, şiltlerini Balıkesir Gençlik Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu'dan aldı.
Fenerbahçe'ye ise madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu takdim ederken, şampiyonluk kupasını ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Yasin Okumuş xx
Fenerbahçe: Selçuk Keskin xxx, Pajenk xxx, Sket xxx, Sabit Karaağaç xxx, Quesque xxx, Metin Toy xxx (Mehmet Özbek xxx, Alperay Demirciler xxx, Ogulcan Yatkın xxx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Batı Kayhan xxx, Metehan Baş xxx, Oğuzhan Karasu xxx)
Halkbank: Burutay Subaşı xx, Mustafa Ramazanoğlu xx, Kemal Kayhan xx, Emre Batur xx, Kooy xx, Miljkoviç xx (Hasan Yeşilbudak xx, Caner Dengin xx, Akhrem xx, Vincic xx, Rıfat Erden Çevikel xx, Faik Samet Güneş xx)
Setler: 25-23, 25-20, 15-25, 25-21
Süre: 113 dakika
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
- MHK'dan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 4
Yorum
EMİN KIVIRMA İLE BİR YERE VARILMAZ.NET OLABİLİYORMUSUN,OLAMAZSIN,CEVABIN BİLE MANİDAR.NEYMİŞ SEZON SONU EŞİTLİK SAĞLANIRMIŞ.NEREDEN BİLİYORSUN.DEMEK Kİ AYARLAMA YAPACAKSIN.BEN ÖYLE ANLIYORUM.İNSANLARI LAYIK OLMADIĞI YERLERE GETİRMEYECEKSİN.NE YAZIK Kİ SENİ GETİREN DE YANLIŞ YERDE.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 14
Yorum
Teşekürler Olcay Beşiktaşa çok emek verdin çok sevildin inanıyorum Trabzondada çok sevileceksin iyiki varsın
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 71
Yorum
FATİH SULTAN TEKKE ''O KUPA ZATEN ÇALINTI'' O kadar dağılın
Şampiyon Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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