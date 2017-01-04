Filede çifte imza

Türk voleybolunda dün tarihi günlerden biri yaşandı.

Voleybol Federasyonu, milli takımların yeni hocaları ile basının karşısındaydı, sözleşmeleri imzaladı. Burhan Felek'te yapılan imza töreninde Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu. Vakıfbank'ı çalıştıran Giovanni Guidetti, Kadın Milli Takımı'nın başına geçerken, Maliye Piyango'nun hocası Joshko Milenkoski de ay-yıldızlı erkekleri antrenörlüğünü yapacak. Vakıfbank ile birlikte yeni görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Guidetti, "Yeni bir yapılanmaya gideceğiz. A Milli Kadın TakımI dünyada 12. sırada. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.