Filede çifte imza
Türk voleybolunda dün tarihi günlerden biri yaşandı.
Voleybol Federasyonu, milli takımların yeni hocaları ile basının karşısındaydı, sözleşmeleri imzaladı. Burhan Felek'te yapılan imza töreninde Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu. Vakıfbank'ı çalıştıran Giovanni Guidetti, Kadın Milli Takımı'nın başına geçerken, Maliye Piyango'nun hocası Joshko Milenkoski de ay-yıldızlı erkekleri antrenörlüğünü yapacak. Vakıfbank ile birlikte yeni görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Guidetti, "Yeni bir yapılanmaya gideceğiz. A Milli Kadın TakımI dünyada 12. sırada. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
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Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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