 Filede milli mesai – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Filede milli mesai

    Filede milli mesai
    Balıkesir'de 13-15 Ocak'taki 2017 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milliler hız kesmiyor. Başantrenör Ümit Hızal, gruptan lider çıkacaklarını iddia etti.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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