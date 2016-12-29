Nilüfer finalde: 3-1
TVF tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm rövanş maçında Nilüfer Bld, İdmanocağı'nı ilk maçta olduğu gibi 3-1 yenerek adını final etabına yazdırdı. Nilüfer setleri 25-15, 25-12 ve 26-24 kazandı. Erkeklerde de M. Milli Piyango, Afyon Belediye'yi 3-2 yenerek tur atladı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:35
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