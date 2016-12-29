Halkbank tek sayıyla
Kupa Voley bayanlar 1. bölüm rövanşının diğer maçında Halkbank, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilmesine rağmen sayı averajıyla tur atladı. Ankara'daki ilk maçta siyah-beyazlıları 3-0 yenen Halkbank, rövanşı aynı skorla kaybetmesine rağmen tek sayıyla final grubuna yükseldi. Halkbank iki maç sonunda Beşiktaş'a sayılarda 138-137'lik üstünlük kurdu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:39
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