Rakipsiz VakıfBank
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan sarısiyahlılar rekora koşuyor. Son şampiyon ligde tam 24 maçtır kaybetmiyor.
Bu sezonun ilk yarısını namağlup lider kapatan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı rakip tanımıyor. Geçtiğimiz sezonun 16. haftasında galibiyet serisine başlayan sarı-siyahlılar, tam 24 maçtır rakiplerini bir bir deviriyor. Son şampiyon rekora koşarken, bu seride takımın en skorer ismi ise 264 sayıyla Sloetjes oldu. Hollandalı yıldız 32 sayıyla da bir maçta en fazla skor üreten oyuncu unvanını elinde tutuyor.
SLOETJES'TEN MÜTHİŞ KATKI
İşte Vakıfbank'ın 24 maçlık galibiyet serisinin 'En'leri şöyle: En skorer: Lonneke Sloetjes (264 sayı) En çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (30) En çok blok yapan: Milena Rasic (68) Bir maçta en çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (5) Bir maçta en çok blok yapan: Kübra Çalışkan (8).
SLOETJES'TEN MÜTHİŞ KATKI
İşte Vakıfbank'ın 24 maçlık galibiyet serisinin 'En'leri şöyle: En skorer: Lonneke Sloetjes (264 sayı) En çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (30) En çok blok yapan: Milena Rasic (68) Bir maçta en çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (5) Bir maçta en çok blok yapan: Kübra Çalışkan (8).
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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