''Turu son dakikaya kadar zorlayacağız"

Gül, yaptığı açıklamada, Çorum Belediyespor'un, tarihinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlardan Trabzonspor ile ilk defa geçen yıl karşılaştığını, kulübün tarihinde ikinci kez maç yapacağı büyük takımın yine bordo-mavili ekip olduğunu söyledi. Trabzonspor'un Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Gül, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Anadolu'da ilk kez şampiyonluk elde eden, defalarca bu mutluluğu yaşamış ve bizim de çok sevdiğimiz güzide şehirlerimizden Trabzon'un takımı Trabzonspor ile eşleşmekten son derece mutluyuz. Geçen yıl kupada yine Trabzonspor ile Çorum'da karşılaşmıştık. Çorum'da hem Trabzonspor taraftarı hem de Çorum Belediyespor taraftarı kardeşçe bir maç izlemiş, karşılaşma sonunda taraftarlar birbirleriyle kucaklaşarak şehirde bir bayram havası estirmişti." diye konuştu.

"O havayı bir daha nasıl yakalarız, büyük bir takımı Çorum'da nasıl ağırlarız diye düşünüyorduk." ifadesini kullanan Gül, şöyle devam etti: "Türkiye Futbol Federasyonunun genel kurulunda yaptığım konuşmada, büyük takımların, Anadolu ekiplerini ziyaretinin esas olduğunu, maddi olmasa da fikir ve tecrübe paylaşımının doğru olduğunu söylemiştim. Hatta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı kentimize davet etmiştim. Bu yılki kura çekiminde de yine Trabzonspor ile eşleşmek istiyorduk. Az da olsa bir ihtimal vardı ve kura sonunda yine Trabzonspor ile eşleştik. Hem çok sevdiğimiz güzide bir kulübümüz hem de büyük dostluklarımızın olduğu Trabzonspor ile maç yapacak olmamız bizi çok mutlu etti."

"DOSTLUĞUN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kentteki herkesin Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda yapılacak maçı beklemeye başladığını aktaran Gül, "Sonucu ne olursa olsun dostluğun kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım arasında güç karşılaştırması yapmak doğru bir yaklaşım değil. Trabzonspor, çok büyük bir camia ve büyük bir kulüp. Bizim de mütevazı imkanlarımızla kurduğumuz, çok genç bir ekibimiz var. Trabzonspor maçında bu ekiple turu son dakikaya kadar zorlayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Maç bitiminde de çok sevdiğimiz Trabzonspor'u dostça uğurlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktör Yusuf Tokuş da Trabzonspor ile eşleşmekten onur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor gibi Türkiye'ye mal olmuş bir takımla eşleşmekten onur duyuyoruz. Bunun şehrimiz için de iyi bir ambiyans olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor hem Süper Lig'in hem de ülkemizin en güzide ekiplerinden biri. Trabzonspor'la oynamak bizim için gurur verici. Sahada elimizden geleni yaparak, Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceğiz." İki takım, geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yine Çorum'da karşı karşıya gelmiş, müsabakayı uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 kazanan Trabzonspor, kupada grup aşamasına yükselmişti.