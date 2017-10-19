Dersimspor’a Bülent Güllü getirildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dersimspor Teknik Sorumluluk görevine Elazığlı çalıştırıcı Bülent Güllü’yü getirdi.

Elazığlı çalıştırıcı Bülent Güllü, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dersimspor ile anlaşmaya vardı. 1 Şubat 1974 Elazığ doğumlu olan Güllü, 2009 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde Elazığ Belediyespor, Elazığspor (Scout ekibi), Elaziz Belediyespor ve Serhat Ardahanspor takımlarında görev yaptı.



2011-2012 Sezonunda Elazığ Belediyespor ile 3.lige yükselme başarısı gösteren Bülent Güllü, 2013-2015 yılları arası Elazığspor Scout ekibinde görev yaptı.



2015-2016 sezonunda Elaziz Belediyespor ile 3. lige yükselme başarısı gösteren Bülent Güllü, geçtiğimiz sezonu ise Bölgesel Amatör Lig ekibi Serhat Ardahanspor'da geçirdi.



Güllü sezon başında anlaşmaya vardığı Adıyaman 1954 ile kısa sürede yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla yollarını ayırmıştı.



Dersimspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda 9 puanla 3. sırada yer aldı.

