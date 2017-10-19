Dersimspor’a Bülent Güllü getirildi
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dersimspor Teknik Sorumluluk görevine Elazığlı çalıştırıcı Bülent Güllü’yü getirdi.
2011-2012 Sezonunda Elazığ Belediyespor ile 3.lige yükselme başarısı gösteren Bülent Güllü, 2013-2015 yılları arası Elazığspor Scout ekibinde görev yaptı.
2015-2016 sezonunda Elaziz Belediyespor ile 3. lige yükselme başarısı gösteren Bülent Güllü, geçtiğimiz sezonu ise Bölgesel Amatör Lig ekibi Serhat Ardahanspor'da geçirdi.
Güllü sezon başında anlaşmaya vardığı Adıyaman 1954 ile kısa sürede yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla yollarını ayırmıştı.
Dersimspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda 9 puanla 3. sırada yer aldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:05
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 32
Yorum
Palavra Adam heralde kendi shaktarda oynattigi 11 yabanciyi unutdu... Konyadan kacmis ama Konyaspora saygisizlik yaptiginin farkinda degil
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Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yabancılar serbest kalmasaydı bu adam bu kadar kasmaz Avrupa'da zirveye çıkamazdı, Artık yeni Türk Futbolcusu modeli disiplin ve çokçalışma
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Yabancılar istila etti
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK Yabancı futbolcularla rekabet eden futbolcular zirveye çıkıyor (Bkz:Cenk Tosun)...eski günler geride kaldı, ya disiplin ve çok çalışma ya da
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