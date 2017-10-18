Teknik Direktör Yılmaz istifa etti

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz istifa etti.

Van Büyükşehir Belediyespordan yapılan açıklamada, kulüpte teknik sorumlu olarak görev yapan Erdoğan Yılmaz'ın almış olduğu istifa kararının yönetim kurulunca uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kendisine ve ekibine görev süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. Kulübümüz yönetim kurulu, teknik direktörlük görevi için çalışmalar başlatmış olup, yeni teknik kadro belirleninceye kadar takımımızın altyapı koordinatörü olan Nevzat Şipal hocamız görev alacaktır" denildi.

