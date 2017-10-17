"Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız"
TFF 3. Lig 3. Grup'ta sahasında lider Utaş Uşakspor'a karşı öne geçmesine rağmen 4-1 mağlup olarak koltuğa oturma fırsatını kaçıran Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet, karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.
Grupta halen 15 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatan Şermet, "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız, bu maçı tekrar oturup izleyeceğiz. Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde oynanmamış 26 maç var. Bu çocuklar takımı bu noktalara getirdi, yine bu çocuklar devamını getirecek. Oyuncularımıza yüklenmek doğru değil. Hepimiz silkelenip önümüze bakacağız" diye konuştu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
Harun Linnes'i hiç canlı izlediniz mi ? En büyük sorunu orta açamamak :) Canlı izlerseniz göreceksiniz ki, resmen topu kaldırmaya gücü yetmiyor.
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En iyisi Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 BJK'li eski futbolcu-hocalar BJK'ye çelme takıyor. gsli eski futbolcu-hocalar ise gsye yatıyor.böylece gs şampiyon oluyor,BJK ise 2.oluyor
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
eleaman latovlevici ayni hasan ali.katiliyorum.asomoag gelirse eger ve o geldi diye umarim linnes gönderilmez
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