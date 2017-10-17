Grupta halen 15 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatan Şermet, "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız, bu maçı tekrar oturup izleyeceğiz. Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde oynanmamış 26 maç var. Bu çocuklar takımı bu noktalara getirdi, yine bu çocuklar devamını getirecek. Oyuncularımıza yüklenmek doğru değil. Hepimiz silkelenip önümüze bakacağız" diye konuştu.