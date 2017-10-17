 "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız" – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız"

    "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız"

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta sahasında lider Utaş Uşakspor'a karşı öne geçmesine rağmen 4-1 mağlup olarak koltuğa oturma fırsatını kaçıran Kızılcabölükspor'da teknik direktör , karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.

    Grupta halen 15 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatan Şermet, "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız, bu maçı tekrar oturup izleyeceğiz. Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde oynanmamış 26 maç var. Bu çocuklar takımı bu noktalara getirdi, yine bu çocuklar devamını getirecek. Oyuncularımıza yüklenmek doğru değil. Hepimiz silkelenip önümüze bakacağız" diye konuştu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:34
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