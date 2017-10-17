Sekiz haftada 18 puan toplayan Turgutluspor'da camia heyecanlandı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 hafta sonunda 18 puanla namağlup liderliğini sürdüren Turgutluspor, uzun zaman sonra camiasını şampiyonluk için umutlandırdı.
Geçmiş yıllarda alınan kötü sonuçlar ve yaşanan küme düşme acılarının ardından yeniden çıkışa geçen Turgutluspor'da taraftarlar da stadı doldurmaya başladı. Teknik Direktör Özgün Kaya'nın takımın başına geçmesiyle çehresi değişen kırmızı-siyahlılar oynadığı futbolla da geçer not aldı. Profesyonel liglerde yenilgi ile tanışmayan 9 takımdan biri olan Turgutluspor bu hafta son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u evinde yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:48
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
Sekiz haftada 18 puan toplayan Turgutluspor'da camia heyecanlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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