 Sekiz haftada 18 puan toplayan Turgutluspor'da camia heyecanlandı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Sekiz haftada 18 puan toplayan 'da camia heyecanlandı

    Sekiz haftada 18 puan toplayan <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a>'da camia heyecanlandı

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 hafta sonunda 18 puanla namağlup liderliğini sürdüren , uzun zaman sonra camiasını şampiyonluk için umutlandırdı.

    Geçmiş yıllarda alınan kötü sonuçlar ve yaşanan küme düşme acılarının ardından yeniden çıkışa geçen 'da taraftarlar da stadı doldurmaya başladı. Teknik Direktör Özgün Kaya'nın takımın başına geçmesiyle çehresi değişen kırmızı-siyahlılar oynadığı futbolla da geçer not aldı. Profesyonel liglerde yenilgi ile tanışmayan 9 takımdan biri olan bu hafta son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u evinde yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:48
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