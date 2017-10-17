Geçmiş yıllarda alınan kötü sonuçlar ve yaşanan küme düşme acılarının ardından yeniden çıkışa geçen Turgutluspor'da taraftarlar da stadı doldurmaya başladı. Teknik Direktör Özgün Kaya'nın takımın başına geçmesiyle çehresi değişen kırmızı-siyahlılar oynadığı futbolla da geçer not aldı. Profesyonel liglerde yenilgi ile tanışmayan 9 takımdan biri olan Turgutluspor bu hafta son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u evinde yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.