Aydınspor 1923 kabustan uyandı

Lige mali sıkıntılarla başlayan ve düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923, en son 12 Şubat'ta Kırklarelispor'u dış sahada 1-0 mağlup etmişti. Deplasman fobisine son veren ve ligde de 4 hafta sonra kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Yavuz İncedal, seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Bir an önce ateş hattından çıkacaklarını ifade eden İncedal, "Cumartesi günü evimizde Cizrespor engelini de aşacağız. Üzerimizdeki baskıyı kırdık, takımın özgüveni yerine geldi" diye konuştu.