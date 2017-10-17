 Aydınspor 1923 kabustan uyandı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    kabustan uyandı

    Aydınspor 1923 kabustan uyandı

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elaziz Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen aldığı galibiyetle hem çıkışa geçti hem de 247 gün sonra gurbette 3 puan sevinci yaşadı.

    Lige mali sıkıntılarla başlayan ve düşme hattına gerileyen , en son 12 Şubat'ta Kırklarelispor'u dış sahada 1-0 mağlup etmişti. Deplasman fobisine son veren ve ligde de 4 hafta sonra kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Yavuz İncedal, seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Bir an önce ateş hattından çıkacaklarını ifade eden İncedal, "Cumartesi günü evimizde Cizrespor engelini de aşacağız. Üzerimizdeki baskıyı kırdık, takımın özgüveni yerine geldi" diye konuştu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:10
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