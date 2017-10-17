Aydınspor 1923 kabustan uyandı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elaziz Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Aydınspor 1923 aldığı galibiyetle hem çıkışa geçti hem de 247 gün sonra gurbette 3 puan sevinci yaşadı.
Lige mali sıkıntılarla başlayan ve düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923, en son 12 Şubat'ta Kırklarelispor'u dış sahada 1-0 mağlup etmişti. Deplasman fobisine son veren ve ligde de 4 hafta sonra kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Yavuz İncedal, seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Bir an önce ateş hattından çıkacaklarını ifade eden İncedal, "Cumartesi günü evimizde Cizrespor engelini de aşacağız. Üzerimizdeki baskıyı kırdık, takımın özgüveni yerine geldi" diye konuştu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:10
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 19
Yorum
Murat Latovlevici yerine Linens olursa süper olur. müthiş 11.
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1461 bile 6 gol yemez
Toplam 7
Yorum
kartal hoca maçlara çıkacak 11 belirlerken ona müdahale edenler var galiba çünkü başka türlü olmaz şu anda ligde en iyi kadro var
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 82
Yorum
Bu mac berabere 2-2
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