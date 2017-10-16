Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi

İlk 5 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde ederek 5 puanla 12'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, daha sonra art arda 1461 Trabzon, Kırıkhanspor ve Yeşil Bursa zaferleriyle 14 puana ulaşıp 5'inci basamağa yerleşerek Play-Off hattına girdi. Muğla temsilcisi çıkışa geçtiği son 3 maçında 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesini gole kapattı. Muğlaspor, cumartesi günü deplasmanda 14'üncü sıradaki Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.