Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Yeşil Bursa'yı 2-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan Muğlaspor, son 3 haftada topladığı 9 puanla 7 basamak birden tırmandı.
İlk 5 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde ederek 5 puanla 12'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, daha sonra art arda 1461 Trabzon, Kırıkhanspor ve Yeşil Bursa zaferleriyle 14 puana ulaşıp 5'inci basamağa yerleşerek Play-Off hattına girdi. Muğla temsilcisi çıkışa geçtiği son 3 maçında 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesini gole kapattı. Muğlaspor, cumartesi günü deplasmanda 14'üncü sıradaki Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 2
Yorum
TS3561 NE TERİMİ ŞAKAMISINIZ
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
fanatık ts lı Sayın baskan bu hoca ıle mı sampiyon olucaktı bu takım 2 mac kazanıp 2 macta 10 gol yemeylemı olucak. bizleri bu kadar üzmeye hakkı yok
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
özgür taktiği belki küçük takımlarda tutabilir ama büyük takım gibi oynatmıyordu
Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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