 Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    3 haftada 7 basamak birden yükseldi

    Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Yeşil Bursa'yı 2-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan , son 3 haftada topladığı 9 puanla 7 basamak birden tırmandı.

    İlk 5 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde ederek 5 puanla 12'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, daha sonra art arda 1461 Trabzon, Kırıkhanspor ve Yeşil Bursa zaferleriyle 14 puana ulaşıp 5'inci basamağa yerleşerek Play-Off hattına girdi. Muğla temsilcisi çıkışa geçtiği son 3 maçında 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesini gole kapattı. , cumartesi günü deplasmanda 14'üncü sıradaki Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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