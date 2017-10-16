 Aydınspor 1923 nefes aldı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    nefes aldı

    Aydınspor 1923 nefes aldı

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan 'te yüzler gülüyor.

    4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar 8 haftada 8 puan toplarken, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Sezon başındaki sıkıntılar nedeniyle toparlanma sürecimizin 10. haftayı bulabileceğini söylemiştim. Bu 3 puan hepimize moral oldu. Galibeyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Aydınspor'un şimdiye kadar attığı 3 golün altına imzasını atan forvet Habib, Osmaniyespor filelerini 90+2. dakikada, Arsinspor ağlarını ise 80. dakikada sarsmıştı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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