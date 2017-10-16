Aydınspor 1923 nefes aldı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Aydınspor 1923'te yüzler gülüyor.
4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar 8 haftada 8 puan toplarken, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Sezon başındaki sıkıntılar nedeniyle toparlanma sürecimizin 10. haftayı bulabileceğini söylemiştim. Bu 3 puan hepimize moral oldu. Galibeyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Aydınspor'un şimdiye kadar attığı 3 golün altına imzasını atan forvet Habib, Osmaniyespor filelerini 90+2. dakikada, Arsinspor ağlarını ise 80. dakikada sarsmıştı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 2
Yorum
TS3561 NE TERİMİ ŞAKAMISINIZ
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
fanatık ts lı Sayın baskan bu hoca ıle mı sampiyon olucaktı bu takım 2 mac kazanıp 2 macta 10 gol yemeylemı olucak. bizleri bu kadar üzmeye hakkı yok
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
özgür taktiği belki küçük takımlarda tutabilir ama büyük takım gibi oynatmıyordu
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