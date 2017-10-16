Aydınspor 1923 nefes aldı

4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar 8 haftada 8 puan toplarken, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Sezon başındaki sıkıntılar nedeniyle toparlanma sürecimizin 10. haftayı bulabileceğini söylemiştim. Bu 3 puan hepimize moral oldu. Galibeyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Aydınspor'un şimdiye kadar attığı 3 golün altına imzasını atan forvet Habib, Osmaniyespor filelerini 90+2. dakikada, Arsinspor ağlarını ise 80. dakikada sarsmıştı.