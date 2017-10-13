Sultanbeyli Belediyespor'da Cem Cambaz Dönemi
TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da Mehmet Erdal Alpaslan'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz getirildi.
Kulüp Başkanı Nizamettin Arslan ise "Mehmet Erdal Alpaslan hocamıza teşekkür ediyorum. İsmail Cem Cambaz hocamıza da oldukça güveniyoruz" dedi. Ligin başında iddialı bir takım kurduklarını ifade eden Arslan, "İstediğimiz sonuçları alamadık belki ama bu durumun en kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:41
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Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Sultanbeyli Belediyespor'da Cem Cambaz Dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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