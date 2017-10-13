Sultanbeyli Belediyespor'da Cem Cambaz Dönemi

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da Mehmet Erdal Alpaslan'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz getirildi.

Mehmet Erdal Alpaslan'ın kulüp yönetimine istifasını sunmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna İsmail Cem Cambaz getirildi. Cem Cambaz'ın yardımcısı Bahri Kurt, kaleci antrenörü ise Mehmet Sabri Yıldıran oldu. Cambaz, "Kulüp yöneticilerimizin ve taraftarımızın güvenini boşa çıkartmayacağız. Takımımızı beklenen ve özlenen sıralara yükseltmek için var gücümüzle çalışıp, taraftarımıza güzel bir futbol izleteceğimize inanıyorum" dedi.



Kulüp Başkanı Nizamettin Arslan ise "Mehmet Erdal Alpaslan hocamıza teşekkür ediyorum. İsmail Cem Cambaz hocamıza da oldukça güveniyoruz" dedi. Ligin başında iddialı bir takım kurduklarını ifade eden Arslan, "İstediğimiz sonuçları alamadık belki ama bu durumun en kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.