 Ümit Metin Yıldız bıraktı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    bıraktı

    Ümit Metin Yıldız bıraktı
    3. Lig 3. Grup'ta geride kalan 3 haftada aldığı 1 puanla ligin dibine demir atan Kocaelispor'da Teknik Direktör istifa etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yıldız'ın yönetim kurulunun tüm ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği bildirildi ve bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamının istendiği belirtildi.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Metin Yıldız bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.