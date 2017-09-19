Kocaeli’de Yıldız bıraktı

3. Lig 3. Grup'ta geride kalan 3 haftada aldığı 1 puanla ligin dibine demir atan Kocaelispor'da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız istifa etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yıldız'ın yönetim kurulunun tüm ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği bildirildi ve bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamının istendiği belirtildi.