Erciyes’in mazotu bitti!

ÜÇ sezonda Süper Lig'den TFF 3. Lig'e kadar düşen Kayseri Erciyesspor çok zor günler geçiriyor. Son olarak ligde Van BŞB deplasmanında maddi imkânsızlıklar nedeniyle kente gelemeyip, sahaya çıkamadığı için hükmen yenik sayılan mavi- siyahlılarda Başkan Vekili Yaşar Çalışır, "Bir kuruş gelirimiz yok. Tüm gelirlerimiz temlikli, cebimden harcamaktan bıktım. Yaş ortalaması 18 olan ve alt yapıdan profesyonel yapılan futbolcular antrenmanlara kendi cep harçlıklarıyla geliyor. Trafik sigortası biten kulüp otobüsünün mazotu yok" diye dert yandı.



Eren bıraktı, böyle oldu...

Yıllarca Kayserispor'a kıymetli oyuncular ve isim hakkını veren Erciyes'in hızlı düşüşü, 18 milyon TL'lik alacağı için gelirlere temlik koyduran Ziya Eren'in başkanlığı bırakması sonrası gerçekleşti. 2014-2015'te Süper Lig, 2015-16'da 1. Lig, 2016-17'de 2. Lig'den düşen mavi-siyahlılar, bu sezon ise 3. Lig 2. Grup'ta var olma savaşı veriyor.