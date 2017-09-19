Erciyes’in mazotu bitti!
Eren bıraktı, böyle oldu...
Yıllarca Kayserispor'a kıymetli oyuncular ve isim hakkını veren Erciyes'in hızlı düşüşü, 18 milyon TL'lik alacağı için gelirlere temlik koyduran Ziya Eren'in başkanlığı bırakması sonrası gerçekleşti. 2014-2015'te Süper Lig, 2015-16'da 1. Lig, 2016-17'de 2. Lig'den düşen mavi-siyahlılar, bu sezon ise 3. Lig 2. Grup'ta var olma savaşı veriyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:40
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Doğru yoldayız
Toplam 1
Yorum
ismail inşallah doğru yoldayızdır fb ve başakşehir elden kaçtı rahat 6puan çıkardı göztepe maçını hiç ama hiç hatırlamak istemiyoruz bu doğru yolmu
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Türkiye’nin geleceği onlar
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonu yakında takip et hocam futbol işinde dünyada brezilya neyse türkiyedede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor hocam
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Kucka düşüşte
Toplam 1
Yorum
ismail aynen yerinde olur
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