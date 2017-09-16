Sakaryaspor'a stat müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı arayarak, Sakarya’da yapımı devam eden stadyumun 27 Eylül’e yetiştirilmesi talimatı verdi.
28 BİN KOLTUK KAPASİTELİ
Sakarya-Karasu yolunda, şehir merkezine yakın bir konuma inşa edilen Yeni Sakarya Stadyumu, 136 bin metrekare imar alanından oluşuyor. Toplam 28 bin 154 koltuk kapasitesine sahip olacak stadyumda 19 adet loca, 16 asansör, 160'ı kapalı olmak üzere bin 445 kapasiteli otopark ve 15 araçlık otobüs parkı yer alıyor. Süper lig ve UEFA standartlarındaki stadyumun, sadece maçlarda aktif olan bir tesis değil, sürekli olarak etkinliklerle canlı tutulan aktivite alanı olması hedefleniyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:22
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Kenan ve Kaan da listede
Toplam 7
Yorum
hufington Ingiltere'de gelecek vaadeden 18 yasinda A takimda oynuyor.Biz 23 yasinda gencleri bir izleyelim,kiralayalim derken al sana Aydin gibiler...
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Sneijder hedefte
Toplam 4
Yorum
hufington GS'dan gonderilmesinde gec bile kalindi ama neyse ki kurtulduk sonunda.
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Kaptan'a dev destek
Toplam 14
Yorum
Üstad Tolganın yerine feghouli neden oynamıyor böyle futbolcu yedek beklermi tudor aklını başına al
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