Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da
3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bayburtspor, yeni sezon öncesinde Milan'da oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhaoğlu'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu'nu renklerine bağladı. Bayburt'a 1 yıllık imza atan 21 yaşındaki genç orta saha, "Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermek. İnşallah takımımızla birlikte bir üst lige çıkarız" dedi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:57
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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