Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bayburtspor, yeni sezon öncesinde Milan'da oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhaoğlu'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu'nu renklerine bağladı. Bayburt'a 1 yıllık imza atan 21 yaşındaki genç orta saha, "Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermek. İnşallah takımımızla birlikte bir üst lige çıkarız" dedi.