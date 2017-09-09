 Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da

    Küçük Çalhanoğlu Bayburtspor’da

    3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bayburtspor, yeni sezon öncesinde Milan'da oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhaoğlu'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu'nu renklerine bağladı. Bayburt'a 1 yıllık imza atan 21 yaşındaki genç orta saha, "Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermek. İnşallah takımımızla birlikte bir üst lige çıkarız" dedi.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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