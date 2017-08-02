 Kemerspor’a süper takviye – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kemerspor’a süper takviye

    Kemerspor’a süper takviye
    Spor Toto 3. Lig ekibi , daha önce Süper Lig'de de forma giyen deneyimle orta saha oyuncusu 33 yaşındaki 'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de Antalyaspor ve Bursaspor gibi takımların formasını da taşıyan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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