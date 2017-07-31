Payaspor'dan iki transfer
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Payasspor, Gökhan Aydaş ve Gökhan Öztürk'ü transfer etti.
Bu iki futbolcununun takımla birlikte antrenmanlara başladığını belirten Tufan, Adana Demirspor'un genç kalecilerinden 22 yaşındaki Ahmet Can Bağırkan'ı da görüşmek üzere kampa davet ettiklerini kaydetti.Payasspor'un yeni transferlerinden Gökhan Aydaş, "Payasspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Arkadaşlarımız ile birlikte Payasspor'u layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:26
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 24
Yorum
44istanbul Renkliler korkudan ne yapacaklarini bilemiyorlar :))) her duyduklari isimde elleri ayaklari birbirine dolasiyor. takimi bozmak icin Senol hocayi koparmaya calisiyorlar, anket manket hazirlmislar kendi aralarinda :)))) Bu isin en iyisi ve en sereflisi kendi takiminiza odaklanin, adam akilli transfer yapin, yavas yavas yeniden takim olmaya caslisin. Böyle adam gibi rakip olursunuz, bundan türkiye futbolu da faydalanir.
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 17
Yorum
iyi iyi güzel transfer
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Şenol Güneş'in Volkan Şen talebi
Toplam 16
Yorum
stark laz laz konuşma deseydi başkan...
Payaspor'dan iki transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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