 Payaspor'dan iki transfer – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'dan iki transfer

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    TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Payasspor, Gökhan Aydaş ve Gökhan Öztürk'ü transfer etti.

    Payasspor, bir taraftan Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ederken, diğer bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüyor.Payasspor Kulübü Başkanı Osman Tufan, daha önce prensipte anlaştıkları geçen sezon Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş ve Van Büyükşehir Belediyespor'dan 25 yaşındaki sol açık Gökhan Öztürk ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

    Bu iki futbolcununun takımla birlikte antrenmanlara başladığını belirten Tufan, Adana Demirspor'un genç kalecilerinden 22 yaşındaki Ahmet Can Bağırkan'ı da görüşmek üzere kampa davet ettiklerini kaydetti.Payasspor'un yeni transferlerinden Gökhan Aydaş, "Payasspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Arkadaşlarımız ile birlikte Payasspor'u layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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