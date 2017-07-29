 Teteh Bangura, Sinopspor’da – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , Sinopspor’da

    Teteh Bangura, Sinopspor’da

    Ünlü futbolcu İbrahim , Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Sinopspor ile anlaşma sağladı.

    Süper Lig'de Bursaspor'da, 1. Lig'de ise Şanlıurfaspor'da forma giyen Sierra Leoneli futbolcu İbrahim , bu yıl Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi verecek olan mor-beyaz renkli Sinopspor'da top koşturacak.
    BAL'ın en büyük ve flaş transferlerinden birini gerçekleştiren Sinopspor'da hedef 3. Lig'e çıkmak. Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını, 3. Lig'e çıkmak için büyük bir mücadele vereceklerini belirtti.

    "Buraya tatil yapmaya gelmedim, futbol oynamaya geldim"
    Taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılanan Teteh Bangura, basın mensuplarına transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlarız. Buraya tatil yapmaya gelmedim, futbol oynamaya geldim. Sinop halkının ve taraftarlarının beni her zaman anmasını isterim. Ayrıca kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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