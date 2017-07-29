Teteh Bangura, Sinopspor’da
Ünlü futbolcu İbrahim Teteh Bangura, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Sinopspor ile anlaşma sağladı.
BAL'ın en büyük ve flaş transferlerinden birini gerçekleştiren Sinopspor'da hedef 3. Lig'e çıkmak. Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını, 3. Lig'e çıkmak için büyük bir mücadele vereceklerini belirtti.
"Buraya tatil yapmaya gelmedim, futbol oynamaya geldim"
Taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılanan Teteh Bangura, basın mensuplarına transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlarız. Buraya tatil yapmaya gelmedim, futbol oynamaya geldim. Sinop halkının ve taraftarlarının beni her zaman anmasını isterim. Ayrıca kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:59
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Mosturoğlu taraftara seslendi
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Yorum
gs3443 Sen hangi alemde yaşıyon ya. 20 yıldırı adamları kadıköyde 6 senede kendi sahamızda yenemizyoz. arda neden gitti yurt dışına sanıyon. yenilm
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 18
Yorum
cen terim hiç istifa eder mi, kovdurdu kendini. 5m milli takımdan alacak, 4m Gsden ohhhhhh kebap.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 18
Yorum
gelişim şart oösterşuşund da(adını bile söyleyemedim) sizi bayağı bi geliştirdi.
Teteh Bangura, Sinopspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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