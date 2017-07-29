Payasspor'dan 2 transfer
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Payasspor, Ömer Demircan ve Bilal Dizdar'ı kadrosuna kattı.
Tufan, 2 futbolcunun Afyonkarahisar'daki kampa katılacaklarını kaydetti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:04
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 17
Yorum
neoplan gülmekten karnıma ağrılar giriyor. japon balığı gibiyiz.
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Cenk Ergün sürprizi
Toplam 4
Yorum
sivasli yusuf ögretici arkadas,cenk bey istifa edince senmi yönetici olacan´taraftar ilmak takimina,yönetimine sahip cikmaktir,onlari rendice etmeyecegiz.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 31
Yorum
Fenerli aslanlı, koçum benim, sen kendi işine bak, fatih terim milletin seninde olan paranı yiyor 3 temmuzlar sana acı acı giriyor demek ki...
Payasspor'dan 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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