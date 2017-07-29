 Payasspor'dan 2 transfer – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'dan 2 transfer

    Payasspor'dan 2 transfer

    Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından , Ömer Demircan ve Bilal Dizdar'ı kadrosuna kattı.

    Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Bekir Tufan, takımın yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da Teknik Direktör Semih Tokatlı yönetiminde kamp çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhtiyaç duyulan mevkilere oyuncu transferi yaptıklarını belirten Tufan, prensipte anlaştıkları Sivas Belediyespor'dan sağ açık Ömer Demircen (25) ile 1 yıllığına anlaştıklarını, 20 yaşındaki stoper Bilal Dizdar'ı da Giresunspor'dan 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi.
    Tufan, 2 futbolcunun Afyonkarahisar'daki kampa katılacaklarını kaydetti.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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