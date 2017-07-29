Muğlaspor'a bir takviye daha

Futbola 1999 yılında Mersin İdmanyurdu'nda başlayan 30 yaşındaki Veysel, sırasıyla Şanlıurfaspor, Güngörenspor, Gazişehir Gaziantep Futbol, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Kozan Belediyespor ve Gölcükspor'da da forma giydi. TFF 1'inci Lig'de 33, 2'nci Lig'de 113, 3'üncü Lig'de 95 maça çıkan futbolcu, yeşil beyazlı kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.