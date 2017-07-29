 Muğlaspor'a bir takviye daha – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'a bir takviye daha

    Muğlaspor'a bir takviye daha

    Üçüncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren , Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Veysel Kılıç'la sözleşme imzaladı.

    Futbola 1999 yılında Mersin İdmanyurdu'nda başlayan 30 yaşındaki Veysel, sırasıyla Şanlıurfaspor, Güngörenspor, Gazişehir Gaziantep Futbol, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Kozan Belediyespor ve Gölcükspor'da da forma giydi. TFF 1'inci Lig'de 33, 2'nci Lig'de 113, 3'üncü Lig'de 95 maça çıkan futbolcu, yeşil beyazlı kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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