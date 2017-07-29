Muğlaspor'a bir takviye daha
Üçüncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Muğlaspor, Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Veysel Kılıç'la sözleşme imzaladı.
Futbola 1999 yılında Mersin İdmanyurdu'nda başlayan 30 yaşındaki Veysel, sırasıyla Şanlıurfaspor, Güngörenspor, Gazişehir Gaziantep Futbol, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Kozan Belediyespor ve Gölcükspor'da da forma giydi. TFF 1'inci Lig'de 33, 2'nci Lig'de 113, 3'üncü Lig'de 95 maça çıkan futbolcu, yeşil beyazlı kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
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İşin zor Ekici!
Toplam 7
Yorum
metın yasar cok begendım
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Efsane geri dönüyor
Toplam 48
Yorum
Aslan LUCESCU GELECEK 3 YIL ICINDE TAKIMIN YAS ORTALAMASIDA 25'E DÜSECEK SABIRLI OLUN GELIYOR LUCESCU TRANSFERLER GERCEKTEN PAHALI OLDU ACEMILIK
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Başakşehir'in tribünleri doluyor
Toplam 10
Yorum
MRT ŞUANA KADAR YAPILAN TRANSFERLE GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA BU YILIN FAVORİ TAKIMI BAŞAKŞEHİRDİR !!!
Muğlaspor'a bir takviye daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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