 Uğur Aktaş Karacabey Birlikspor’da – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Uğur Aktaş ’da

    Uğur Aktaş Karacabey Birlikspor’da

    Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından , Manisa Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Uğur Aktaş’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

    Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Başkan Uğur Koçak, "Hazırlık kampımız Erzurum'da devam ediyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz sol kanat mevkiine Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Uğur Aktaş'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

    Denizlispor alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Uğur Aktaş, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Bugsaşspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor takımlarının formasını giydi.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:53
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