Uğur Aktaş Karacabey Birlikspor’da
Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Uğur Aktaş’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Başkan Uğur Koçak, "Hazırlık kampımız Erzurum'da devam ediyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz sol kanat mevkiine Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Uğur Aktaş'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Denizlispor alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Uğur Aktaş, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Bugsaşspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor takımlarının formasını giydi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:53
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Selçuk gidecek
Toplam 31
Yorum
devilegender zamanında ali şen aykut ve oğuzu yolladığında herkes söyleniyordu.şu futbolcuları son kullanma tarihine kadar değerlendirmeyi bırakın artık
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Emre Mor'a yeni talip
Toplam 8
Yorum
Tekin Bora Bu cocuk Fenerde ne yapacak Bizim lig sert lig sakatlanir yazik olur
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Ndiaye şartları
Toplam 16
Yorum
Kabataşlı Gelenlere verilen Paralar ÇÖPE.Yaşlılar birkaç sene sonra PARALAR ÇÖPE.Harcamalarda Bşk ve Yön.Hesap vermeli ,CEZALAR VERİLMELİ,HAPİS BİLE.
Uğur Aktaş Karacabey Birlikspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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