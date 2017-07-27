Uğur Aktaş Karacabey Birlikspor’da

Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Başkan Uğur Koçak, "Hazırlık kampımız Erzurum'da devam ediyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz sol kanat mevkiine Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Uğur Aktaş'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.



Denizlispor alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Uğur Aktaş, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Bugsaşspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor takımlarının formasını giydi.