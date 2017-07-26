Futbola Çorum Gençlerbirliği'nde başlayıp Çorumspor'da profesyonel olan Oğuzhan daha sonra Turanspor, Çankırıspor, Kayseri Erciyesspor, Gebzespor, Yeni Malatyaspor, Aydınspor 1923 ve Çorum Belediyespor'da forma giydi. Oğuzhan Yalçın, geçen sezon Düzcespor'da 19 Lig 2 kupa maçında oynadı. 7 kez U20 Milli Takımı'na görev yapan Oğuzhan, kariyerinde, TFF 1'inci Lig'de 11, 2'nci Lig'de 73, 3'üncü Lig'de 170, Türkiye Kupası'nda da 12 maça çıktı.