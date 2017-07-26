Muğlaspor Oğuzhan'ı renklerine bağladı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Düzcespor'dan Oğuzhan Yalçın'ı renklerine bağladı. Ön libero pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Çorum Gençlerbirliği'nde başlayıp Çorumspor'da profesyonel olan Oğuzhan daha sonra Turanspor, Çankırıspor, Kayseri Erciyesspor, Gebzespor, Yeni Malatyaspor, Aydınspor 1923 ve Çorum Belediyespor'da forma giydi. Oğuzhan Yalçın, geçen sezon Düzcespor'da 19 Lig 2 kupa maçında oynadı. 7 kez U20 Milli Takımı'na görev yapan Oğuzhan, kariyerinde, TFF 1'inci Lig'de 11, 2'nci Lig'de 73, 3'üncü Lig'de 170, Türkiye Kupası'nda da 12 maça çıktı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 49
Yorum
kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
Muğlaspor Oğuzhan'ı renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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