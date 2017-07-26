 Muğlaspor Oğuzhan'ı renklerine bağladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Oğuzhan'ı renklerine bağladı

    <a href="/index/muglaspor?id=cb39352d-4b5f-445f-b6bf-cf6e3b2c1a1e" class="" rel="tag">Muğlaspor</a> Oğuzhan'ı renklerine bağladı

    TFF 3'üncü Lig ekiplerinden , Düzcespor'dan Oğuzhan Yalçın'ı renklerine bağladı. Ön libero pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Futbola Çorum Gençlerbirliği'nde başlayıp Çorumspor'da profesyonel olan Oğuzhan daha sonra Turanspor, Çankırıspor, Kayseri Erciyesspor, Gebzespor, Yeni Malatyaspor, Aydınspor 1923 ve Çorum Belediyespor'da forma giydi. Oğuzhan Yalçın, geçen sezon Düzcespor'da 19 Lig 2 kupa maçında oynadı. 7 kez U20 Milli Takımı'na görev yapan Oğuzhan, kariyerinde, TFF 1'inci Lig'de 11, 2'nci Lig'de 73, 3'üncü Lig'de 170, Türkiye Kupası'nda da 12 maça çıktı.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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