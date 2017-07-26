 Diyarbekirspor, Gökhan Çıra ile imzaladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Gökhan Çıra ile imzaladı

    <a href="/index/diyarbekirspor?id=bc5c14a8-a0ad-4298-b286-15e19206882a" class="" rel="tag">Diyarbekirspor</a>, Gökhan Çıra ile imzaladı

    Spor Toto 3. Lig ekiplerinden , genç futbolcu Gökhan Çıra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sağ bekte görev yapan ve 16 Şubat 1996 Tokat doğumlu olan Gökhan, Beylerbeyispor'da profesyonel kariyerine ilk adımı attı. Kariyerinde Fatsa Yaşam Spor, Altınordu Belediyespor, Sosyasorgenlik, Galatasaray ve Beylerbeyispor formalarını giyen ve 9 golü bulunan Gökhan, 3 yıl boyunca için mücadele edecek.
    İmza sonrası duygularını dile getiren genç oyuncu, "Yeni takımım ile 3 senelik sözleşme imzaladım. Allah utandırmasın, her iki taraf için de hayırlı olur inşallah. Hedef şampiyonluk" dedi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:42
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