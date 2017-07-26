Diyarbekirspor, Gökhan Çıra ile imzaladı
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, genç futbolcu Gökhan Çıra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza sonrası duygularını dile getiren genç oyuncu, "Yeni takımım Diyarbekirspor ile 3 senelik sözleşme imzaladım. Allah utandırmasın, her iki taraf için de hayırlı olur inşallah. Hedef şampiyonluk" dedi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:42
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"Türkiye'deki en iyi kanat oyuncusu Quaresma"
Toplam 1
Yorum
Fikoo Bilmesek adamı yutturacaksınız ha.Ayrıca o forma yakma olayı başına çok bela olacak.Elbet yolun Kadıköyden geçer goerezma
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 69
Yorum
UA1905 ELLERINE SAGLIK.
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Yönetimle kavga ettik
Toplam 10
Yorum
gs şu palavracı gs nın teknik direktörü oldu işte tabi dönmek ister para tatlı geldi çapsız dursun kimleri getirdin başımıza lanet insan...
Diyarbekirspor, Gökhan Çıra ile imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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