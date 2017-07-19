Elaziz Belediyespor, Volkan Serim'i kadrosuna kattı
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Volkan Serim ile anlaştı.
Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor'da dış transfer çalışmaları kapsamında Orhangazispor'da forma giyen forvet Volkan Serim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1988 İstanbul doğumlu olan Volkan, kariyeri boyunca 199 maça çıkarak, rakip fileleri 44 kez havalandırdı. Elaziz Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, son olarak Orhangazispor'da forma giyen forvet Volkan Serim ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Volkan'a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.
1988 İstanbul doğumlu olan Volkan, kariyeri boyunca 199 maça çıkarak, rakip fileleri 44 kez havalandırdı. Elaziz Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, son olarak Orhangazispor'da forma giyen forvet Volkan Serim ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Volkan'a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Gelirse bence Oğuzhan'ı bile gölgede bırakabilir.
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Yusuf yetenekli Şenol Güneş kimleri yıldız haline getirmedi ki top tekniği ve son vuruşları iyi olan Yusuf fizik olarak Oğuzhan seviyesine g
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Gruplar belli oldu
Toplam 2
Yorum
kral vanlı 3. lig ikinci grupta şampiyon Büyükşehir Belediye VANSPOR
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