 Elaziz Belediyespor, Volkan Serim'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Volkan Serim'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=746c2060-a440-4309-936b-95abd6d8570f" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a>, Volkan Serim'i kadrosuna kattı

    TFF 3. Lig ekiplerinden , Volkan Serim ile anlaştı.

    Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan 'da dış transfer çalışmaları kapsamında Orhangazispor'da forma giyen forvet Volkan Serim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    1988 İstanbul doğumlu olan Volkan, kariyeri boyunca 199 maça çıkarak, rakip fileleri 44 kez havalandırdı. kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, son olarak Orhangazispor'da forma giyen forvet Volkan Serim ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Volkan'a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Volkan Serim'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.